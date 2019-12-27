Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;
MKE ANKARAGÜCÜKorcan, Sedat Ağçay, Kubalas, Tiago Pinto, Hector Canteros, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Cebrail Karayel, Michal Pazdan, İlhan Parlak, KitsiouSAKAT: Yalçın*CEZALI: KulusicBİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150,00 TL, Batı Tribün: 15,00 TL, Doğu Tribün: 15,00 TL, Güney Tribün: 10,00 TL,...
MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan, Sedat Ağçay, Kubalas, Tiago Pinto, Hector Canteros, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Cebrail Karayel, Michal Pazdan, İlhan Parlak, KitsiouSAKAT: Yalçın*CEZALI: Kulusic
BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150,00 TL, Batı Tribün: 15,00 TL, Doğu Tribün: 15,00 TL, Güney Tribün: 10,00 TL, Kuzey Tribün: 10,00 TL, Misafir: 10,00 TL
YUKATEL DENİZLİSPORStackhowiak, Zeki, Sapunaru, Mustafa, Sedat, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissati, RodallegaSAKAT: Bergdich CEZALI: Lopes-------------------------------------------------------------------------------------TRABZONSPORUğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, SörlothSakat: Abdülkadir Ömüf, Ahmet CanbazCezalı: Yusuf Sarı
BİLET FİYATLARI: VIP Platinum B: 375,00 TL, VIP Platinum A-C: 325,00 TL, VIP Gold: 225,00 TL, VIP Silver: 150,00 TL, 1. Kategori: 70,00 TL, 2. Kategori: 60,00 TL, 3. Kategori: 50,00 TL, 4. Kategori: 40,00 TL, 5. Kategori: 30,00 TL, Misafir: 35,00 TL
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPORİsmail - Emirhan, Mert, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Furkan, Ziya, Emre, Aksel, KravetsSAKAT: Silviu Lung, Aymen Abdennour, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Ben Rienstra, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, Alpay ÇelebiCEZALI: Miguel Lopes-------------------------------------------------------------------------------------MEDIPOL BAŞAKŞEHİRMert- Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia (Gulbrandsen), CrivelliSAKAT: Arda Turan, Skrtel, Uğur Uçar*CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt – Üst: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir: 20 TL
KASIMPAŞAFatih- Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Koita, ThiamSAKAT: Pavelka, Yusuf Erdoğan, RamazanCEZALI: Khalili-------------------------------------------------------------------------------------GALATASARAYMuslera - Mariano, Donk, Marcao (Ahmet), Nagatomo - Taylan, Ömer - Feghouli, Belhanda, Babel - FalcaoSAKAT: Andone, Christian LuyindamaCEZALI: Jimmy Durmaz
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 650,00 TL, 2. Kategori: 550,00 TL, 3. Kategori: 500,00 TL, 4. Kategori: 500,00 TL, 5. Kategori: 400,00 TL, 6. Kategori: 350,00 TL, 7. Kategori: 300,00 TL, 8. Kategori: 200,00 TL, 9. Kategori: 150,00 TL, 10. Kategori: 110,00 TL, 11. Kategori: 100,00 TL, Misafir: 100,00 TL
ANTALYASPORFerhat - Nazım Sangare, Celustka, Diego, Chahechouhe, Blanco, Eren Albayrak, Chico, Hakan Özmert, Amilton, Serdar Özkan SAKAT: CharlesCEZALI: Yok
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