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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 15'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek.

14.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:39
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 15'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

GAZİANTEP FK

Günay- , Chibsah, Oğuz, Güray, Papy, Kana Biyik, Kenan, Pawlowski, Twumasi, KayodeSAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Morais, FurkanCEZALI: Diarra, JeffersonBİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 75 TL, 3. Kategori: 30 TL, 4. Kategori: 25 TL, 5. Kategori: 15 TL, 6. Kategori: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19 TLİSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPORLung - Lopes, Poulain, Mert, Yasir, Djedje, Hasan, Ziya, Mensah, Emre, KravetsSAKAT: Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, Alpay ÇelebiCEZALI: Yok-----------------------------------------DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Cofie (Traore), Fatih, Fernando, Mert Hakan, YatabareSAKAT: RybalkaCEZALI: Hakan ArslanBİLET FİYATLARI: Kale Arkası 32,5 TL, Maraton 49 TL, VIP 65 TL, Misafir Takım Tribünü 42 TLFENERBAHÇEAltay - Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Ozan, Kruse, Rodrigues (Tolga), MuriçSAKAT: Mevlüt Erdinç, MosesCEZALI: Yok-----------------------------------------BEŞİKTAŞKarius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, BurakSAKAT: Douglas, Dorukhan, Ruiz, N'KoudouCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B - D: 825 TL, VOLVO 1903 A - E: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 100 TL

BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Chebake, Donald, Mustafa, Sakıb, Acquah, Guilherme, Gökhan Töre, Fofana, Bifouma, JahovicSAKAT: Eren

CEZALI: Yok


Kaynak: DHA
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