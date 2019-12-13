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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 15'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek.

13.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:59
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 15'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan - Abarhoun, Talbi, Abdullah, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Umar, Samudio, OğulcanSAKAT: Barış, Moroziuk, Nill de Pauw, SasseCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Protokol: 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton: 30 TL, Kapalı Dağ ve Deniz: 20 TL, Kale Arkası: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19,5 TLKASIMPAŞAFatih Öztürk - Popov, Fernandes, Ben Youssef, Özgür Çek, Sadiku, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa Pektemek, KoitaSAKAT: Yusuf, Pavelka, Thiam, Ramazan, VeigneauCEZALI: Hafez-----------------------------------------GENÇLERBİRLİĞİErtaç - Halil İbrahim, Zargo, Flavio, Candeias, Berat, Fabricio, Mats, Sessegnon, Sio, StancuSAKAT: Ahmet Erdem, AyiteCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP: 100 TL, Batı Tribün (Sağ ve Sol Kapalı): 30 TL, Doğu Tribün (Maraton): 20 TL, Güney Tribün (Kale Arkası) : 10 TL, Misafir Takım Tribünü: 10 TLGÖZTEPEGöktuğ - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Castro, Mossoro, Napoleoni, Yasin, Serdar, JeromeSAKAT: Poko*, Halil*, Beto*CEZALI: Soner, Alpaslan-----------------------------------------GALATASARAYMuslera - Şener, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Ömer, Feghouli (), BabelSAKAT: Luyindama, Andone, Adem, Seri*CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kategori 1: 650 TL, Kategori 2: 550 TL, Kategori 3: 500 TL, Kategori 4: 500 TL, Kategori 5: 400 TL, Kategori 6: 350 TL, Kategori 7: 300 TL, Kategori 8: 200 TL, Kategori 9: 150 TL, Kategori 10: 110 TL, Kategori 11: 100 TL, Kategori 12 Misafir Takım Tribünü: 100 TLMKE ANKARAGÜCÜKorcan - Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Canteros, Moke, Kitsiou, İlhan, Hasan, OrgillSAKAT: Yok

CEZALI: Yok


Kaynak: DHA
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