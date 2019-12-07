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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSerkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Ömer Ali, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Miya, BajicSAKAT: Ali TuranCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt: 80 TL, Batı Üst: 50 TL, Doğu Alt: 50 TL, Doğu Üst: 40 TL, Kuzey-Güney: 10 TL, Misafir: 13 TLGAZİANTEP FUTBOL...

07.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:48
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, , Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Miya, Bajic

SAKAT: Ali TuranCEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 80 TL, Batı Üst: 50 TL, Doğu Alt: 50 TL, Doğu Üst: 40 TL, Kuzey-Güney: 10 TL, Misafir: 13 TL

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜGünay-Furkan, Kana-Biyik, Tosca, Ndgueira, Diarra, Djilobodji, Oğuz, Güray, Twumasi, KayodeSAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Morais, Mehmet Erdem UğurluCEZALI: Yok-----------------------------------------

YUKATEL DENİZLİSPORStachowiak, Lopes, Oğuz, Mustafa, Zeki, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissaiti, RodallegaSAKAT: Sapunaru, MbambaCEZALI: Bergdich

BİLET FİYATLARI: Loca Önü 100 TL, Maraton 100 TL, VIP 50 TL, Kapalı B ve D Üst 40 TL, A ve E Tribünleri 30 TL, Kale Arkası 10 TL, Misafir 10 TL.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert- Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan, Azubuike, Visca, Gulbrandsen (Elia), Demba Ba SAKAT: Uğur, Mahmut*, Skrtel*CEZALI: Crivelli -----------------------------------------

ANTALYASPORBoffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Hakan Özmert, Chahechouhe, Doğukan Sinik, Mukairu,SAKAT: Bahadır, Eren Albayrak, AmiltonCEZALI: Charles

BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı 60 TL, Doğu 40 TL, Kale Arkası 20 TL, Misafir Takım tribünü 26 TL

TRABZONSPORUğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Mikel, Abdulkadir, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, SörlothSAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet CanbazCEZALI: Sosa-----------------------------------------

KASIMPAŞAFatih- Popov, Youssef, Veysel, Karim, Sadiku, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Mustafa SAKAT: Yusuf, Thiam, PavelkaCEZALI: Aytaç, Fernandes

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası 60 TL, Açık Maraton Tribün 60 TL, Misafir 75 TL

BEŞİKTAŞKarius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, BurakSAKAT: Ruiz, Dorukhan, N'KoudouCEZALI: Yok 

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Kaynak: DHA
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