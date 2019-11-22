Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
YUKATEL DENİZLİSPORStachowiak - Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Olcay, Aissati, Murawski, Barrow, Rodallega,SAKAT: Estupinan CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 100 TL, 2. Kategori: 60 TL, 3. Kategori: 40 TL, 4. Kategori: 40 TL, 5. Kategori: 20 TL, 6. Kategori: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 20 TL
ÇAYKUR RİZESPORGökhan - Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, ScepovicSAKAT: El Kabir, OğuzCEZALI: Tarık-----------------------------------------------------
MKE ANKARAGÜCÜKorcan - Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Moke, Faty, Sedat, Aydın, İlhan, Orgill SAKAT: Scarione, Hector Canteros*, Cebrail*CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 250 TL, Batı Tribün: 30 TL, Doğu Tribün: 30 TL, Güney Tribün: 20 TL, Kuzey Tribün: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 20 TL
TRABZONSPOR Erce - Pereira, Hosseini, Hüseyin, Abdurrahim, Sosa, Mikel, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth SAKAT: Abdülkadir Ömür, Novak, Caleb Ekuban*CEZALI: Uğurcan, Abdulkadir Parmak-----------------------------------------------------
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSerkan - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, BajicSAKAT: Ali ÇamdalıCEZALI: Levan ShengeliaBİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 150 TL, Batı Alt C-E: 120 TL, Batı Alt B-F: 105 TL, Batı Alt A-G: 90 TL, Batı Üst B-C: 125 TL, Batı Üst A-D: 105 TL, Doğu Alt D: 125 TL, Doğu Alt C-E: 105 TL, Doğu Alt B-F: 85 TL, Doğu Alt A-G: 65 TL, Doğu Üst D: 125 TL, Doğu Üst C-E: 105 TL, Doğu Üst B-F: 85 TL, Doğu Üst A-G: 65 TL, Kuzey-Güney: 65 TL, Misafir Takım Tribünü 84,50 TL
BEŞİKTAŞKarius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Ljajic, Burak YılmazSAKAT: Dorukhan
CEZALI: Yok