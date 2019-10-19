Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

19.10.2019 12:03

Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şu şekilde:

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung - Lopes, Poulain, Levent, Atila, Ziya, Rianstra, Hasan Hüseyin, Mensah, Henrique, UmutSAKAT: Alpay ÇelebiCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL, Misafir Takım Tribünü: 25 TL

KASIMPAŞAFatih - Fernandes, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan Depe, ThiamSAKAT: Koita, Popov, PavelkaCEZALI: Yok--------------------------------------------------AYTEMİZ ALANYASPORMarafona - N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Manolis Siopis, Ceyhun, Fernandes, Efecan, Bakasetas, CisseSAKAT: Juanfran, Lokman GörCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 35 TL, 2. Kategori: 35 TL, 3. Kategori: 20 TL, 4. Kategori: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 26 TL

ÇAYKUR RİZESPORGökhan - Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, de Pauw, Samudio, ScepovicSAKAT: UmarCEZALI: Yok--------------------------------------------------

YUKATEL DENİZLİSPORStackhowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Olcay, Zeki, Barrow, Sackey, EstupinanSAKAT: RodallegaCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 400 TL, 2. Kategori: 350 TL, 3. Kategori: 250 TL, 4. Kategori: 200 TL, 5. Kategori: 100 TL, 6. Kategori: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 100 TL

FENERBAHÇEAltay - Isla, Zanka, Serdar (Ozan), Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Moses, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç.SAKAT: Emre, Dirar

CEZALI: Yok

Kaynak: DHA