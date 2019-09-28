Süper lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 6'ncı hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 6'ncı hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Marko Jevtovic, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Faruku Miya, Riad Bajic
SAKAT: Hurtado
CEZALI: Yok
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir, Hasan Hüseyin, Rienstra, Umut, Mensah, Henrique, Adebayor
SAKAT: Alpay Çelebi, Artem Kravets, Şamil Çinaz, Levent Gülen
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D 100, Batı Alt C-E 90, Batı Alt B-F 85, Batı Alt A-G 80, Batı Üst B-C 75, Batı Üst A-D 70, Doğu Alt D 75, Doğu Alt C-E 70, Doğu Alt B-F 65, Doğu Alt A-G 60, Doğu Üst D 70, Doğu Üst C-E 65, Doğu Üst B-F 60, Doğu Üst A-G 55, Kuzey-Güney 50, Misafir 50 TL
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ANTALYASPOR
Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Ufuk Akyol, Charles, Mukairu, Chahechouhe, Serdar Özkan, Gustavo
SAKAT: Tarık, Doğukan, Dala
CEZALI: Yok
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle, Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali, Murat, Acquah, Eren, Guilherme, Donald, Jahovic
SAKAT: Gökhan Töre, Yiğithan, Bifouma
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 100, Batı Tribünü 60, Doğu Tribünü 40, Kale Arkası 20, Misafir Tribünü 26 TL
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MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan, Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Oscar Scarione, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Dever Orgill
SAKAT: Hector Canteros, Cebrail Karayel
CEZALI: Yok
GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç, Ahmet, Flavio, Zargo, Polomat, Diallo, Fabricio, Ayite, Stancu, Sessegnon, Sio
SAKAT: Nadir
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Tribün 150, Batı Tribün 50, Doğu Tribün 40, Güney Tribün 30, Kuzey Tribün 30, Misafir Tribünü: 30 TL
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TRABZONSPOR
Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes, Onazi
CEZALI: Yok
BEŞİKTAŞ
Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Burak
SAKAT: Víctor Ruiz
CEZALI: Mohamed Elneny, Adem Ljajic
BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 500, Batı Alt VIP Tribün 400, Batı Alt VIP Tribün 300, Batı Alt VIP Tribün 200, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 100, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 90, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 80, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 70 TL