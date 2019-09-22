Süper lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı raporu
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı raporuBEŞİKTAŞKarius-Gökhan Gönül-Atiba-Necip-Caner-Oğuzhan-Dorukhan-Diaby(Lens)-Ljajic-N'Koudou-Güven(Burak)SAKAT: RocoCEZALI: Vida, ElnenyBİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B - D: 825 TL, VOLVO 1903 A - E:...
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı raporu
BEŞİKTAŞ
Karius-Gökhan Gönül-Atiba-Necip-Caner-Oğuzhan-Dorukhan-Diaby(Lens)-Ljajic-N'Koudou-Güven(Burak)
SAKAT: Roco
CEZALI: Vida, Elneny
BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B - D: 825 TL, VOLVO 1903 A - E: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan, Arda (Robinho), Crivelli
SAKAT: Elia*
CEZALI: Yok
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya (Uğur), Erdoğan, Hakan, Cofie, Emre, Mert Hakan, Yatabare
SAKAT: Armin Djerlek, Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkası: 13.5 TL, Maraton: 27.5 TL, VIP: 54 TL, Misafir takım: 17.5 TL
TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes
CEZALI: Yok