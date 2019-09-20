Süper lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

20.09.2019 11:03

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 5'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:KASIMPAŞAFatih Öztürk- Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan Depe, Mame ThiamSAKAT: Pavelka, Yusuf Erdoğan, KoitaCEZALI: Yok

ANTALYASPOR

Boffin- Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Mukairu, Chahechouhe, Gustavo

SAKAT: Doğukan

CEZALI: Yok

NOT: Annesi vefat eden Dala izinli olarak ülkesinde

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Misafir Tribünü 35 TL

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İM KAYSERSİPOR

Lung- Lopes, Poulain, Abdennour, Yaser, Rienstra, Djedje, Umut, Mensah, Henrique, Adebayor

SAKAT: Artem Kravets, Şamil Çinaz, Alpay

CEZALI: Yok

Y.DENİZLİSPOR

Stachowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Zeki, Aissaiti, Murawski, Recep, Barrow, Rodallega

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL, Misafir Tribünü: 25 TL

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FENERBAHÇE

Altay- Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat

SAKAT: Emre, Moses, Isla, Hasan Ali

CEZALI: Yok

ANKARAGÜCÜ

Korcan- Cebrail, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Hector Canteros, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Dever Orgill

SAKAT: Yok

CEZALI: Stelios Kitsiou

BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt E - 550 TL, Maraton Alt E - 500 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt D-F - 390 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt C-G - 320 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt B-H - 280 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt A-I - 220 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst E - 200 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst D-F - 170 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst C-G - 160 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst B-H - 140 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst A-I - 125 TL, Migros/ Spor Toto - 70 TL, Misafir - 91 TL

Kaynak: DHA