Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
Mehmet Sak - Sedat Ağçay - Canteros - Moke - Aydın Karabulut - İlhan Parlak - OrgillSAKAT: YokCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 200 TL, Batı Tribün: 60 TL, Doğu Tribün: 50 TL, Güney Tribün: 40 TL, Kuzey Tribün: 40 TL, Misafir Tribünü: 40 TLİSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPORLung -
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 200 TL, Batı Tribün: 60 TL, Doğu Tribün: 50 TL, Güney Tribün: 40 TL, Kuzey Tribün: 40 TL, Misafir Tribünü: 40 TL
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung - Atila, Abdennour, Paulain, Lopes, Mensah, Djedje, Ziya, Rienstra, Henrique, Umut
SAKAT: Eray İşcan, Alpay Çelebi, Artem Kravets
CEZALI: Yok
---------------------------------------------------------
AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona - Juanfran, Welinton, Caulker, N'sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
SAKAT: Lokman Gör
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 35 TL, 2. Kategori: 35 TL, 3. Kategori: 20 TL, 4. Kategori: 20 TL, Misafir: 26 TL
KASIMPAŞA
Fatih - Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Koita, Hajradinovic, Yusuf, Mame Thiam
SAKAT: Pavelka, Sadiku
CEZALI: Yok
---------------------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Ponck, Vieria, Behich, Azubuike, Soner, Visca, Mossoro, Arda, Ba
SAKAT: Epureanu, Mahmut, Clichy*
CEZALI: İrfan Can
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 100 TL, Batı Alt-Üst 85 TL, Kuzey Alt 60 TL, Misafir Tribünü 75 TL
FENERBAHÇE
Altay - Murat Sağlam, Zanka, Jailson, Emre, Ozan, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Muriqi
SAKAT: Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Isla
CEZALI: Yok