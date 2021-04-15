Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın oynanacak 4 mücadelenin hakemleri açıklandı.

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Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın oynanacak 4 mücadelenin hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarının programı ve hakemleri şöyle:

YARIN: 16.00 İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor: YUNUS YILDIRIM16.00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor: AYTEKİN DURMAZ19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: HAMZA IŞIN

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: HÜSEYİN SABANCI


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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