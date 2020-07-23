Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
FRAPORT TAV ANTALYASPORFerhat, Nazım, Veysel, Kudryashov, Eren, Ufuk, Hakan, Bünyamin, Doğukan, Amilton, JahovicSAKAT: Podolski, Celustka, Bahadır, Harun, SinanCEZALI: YektaGALATASARAYOkan, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Belhanda, Seri, Feghouli, Ömer, Emre Akbaba, AdemSAKAT: Falcao,...
23.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:12
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
Ferhat, Nazım, Veysel, Kudryashov, Eren, Ufuk, Hakan, Bünyamin, Doğukan, Amilton, JahovicSAKAT: Podolski, Celustka, Bahadır, Harun, SinanCEZALI: Yekta
GALATASARAYOkan, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Belhanda, Seri, Feghouli, Ömer, Emre Akbaba, AdemSAKAT: Falcao, Lemina, Muslera, Andone
CEZALI: Yok
Kaynak: DHA