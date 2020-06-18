Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila Turan, Lukasık, Pinto, Scarione, Rodrigues, Michalak, OrgillSakat: Orkan ÇınarCezalı: Ante KulusicMEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, BaSAKAT: Yok CEZALI: Yok.
18.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:05
Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila Turan, Lukasık, Pinto, Scarione, Rodrigues, Michalak, Orgill
Sakat: Orkan ÇınarCezalı: Ante Kulusic
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, BaSAKAT: Yok CEZALI: Yok
Kaynak: DHA