Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.
28.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:44
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç - Erdem, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Sadio, Sessegnon, Candeias, Sio, StancuSAKAT: Ahmet Oğuz CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1. Kategori (VIP-Protokol): 109 TL, 2. Kategori: 32,50 TL, 3. Kategori: 22 TL, 4. Kategori: 11 TL, Misafir Takım Tribünü: 11 TL
BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Guilherme, JahovicSAKAT: Yok
CEZALI: Yok
Kaynak: DHA
HABER YORUMLARI