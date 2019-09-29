Süper lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 6'ncı hafta maçları, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep - Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Günay- Djilobodji, Tosca, Güray, Morıas, Oğuz, Diarra, Twumasi, Tetteh, Muhammed, Kana Biyik
SAKAT: Muğdat Çelik
CEZALI: Kayode
GÖZTEPE
Beto- Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alpaslan, Soner, Mossoro, Serdar, Halil, Napoleoni
SAKAT: Yok
CEZALI: Poko
BİLET FİYATLARI: VIP Alt: 150, VIP Üst: 75, Maraton Alt: 30, Maraton Üst: 25, Kale Arkası: 15, Misafir Tribünü: 19 TL, Kadın ve öğrenci taraftarlar için indirimli fiyatlar: VIP: 50, Maraton: 10, Kale Arkası: 5 TL