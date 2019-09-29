Süper lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 6'ncı hafta maçları, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep - Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak.

29.09.2019 11:00
Süper lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 6'ncı hafta maçları, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep - Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Günay- Djilobodji, Tosca, Güray, Morıas, Oğuz, Diarra, Twumasi, Tetteh, Muhammed, Kana Biyik
SAKAT: Muğdat Çelik
CEZALI: Kayode

GÖZTEPE
Beto- Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alpaslan, Soner, Mossoro, Serdar, Halil, Napoleoni 
SAKAT: Yok
CEZALI: Poko

BİLET FİYATLARI: VIP Alt: 150, VIP Üst: 75, Maraton Alt: 30, Maraton Üst: 25, Kale Arkası: 15, Misafir Tribünü: 19 TL, Kadın ve öğrenci taraftarlar için indirimli fiyatlar: VIP: 50, Maraton: 10, Kale Arkası: 5 TL


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.