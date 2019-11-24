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Süper Lig'de yarın oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması ile sona erecek.

24.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:37
Süper Lig'de yarın oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak Antalyaspor - Kulübü karşılaşması ile sona erecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

ANTALYASPOR

Ferhat - Nazım, Celustka, Bahadır, Tarık, Charles, Amilton, Ufuk, Serdar, Paul, ChahechouheSAKAT: Yekta, Harun KavaklıdereCEZALI: YokBİLET FİYATLARI:  VIP 100 TL, Batı Tribün 60 TL, Doğu Tribün 40 TL, Kale Arkası 20 TL, Misafir Takım Tribünü 26 TLGAZİANTEP FKGünay - Olkowskı, Kana Bıyık, Papy, Toşca, Moraıs, Chıbsah, Oğuz, Güray, Twuması, KayodeSAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh

CEZALI: Yok


Kaynak: DHA
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