Süper Lig'de yarın oynanacak Antalyaspor - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri
Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Gustavo, Mukairu, ChahechouheSAKAT: Bahadır, Harun CEZALI: Ufuk BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, BATI ALT 60 TL, BATI ÜST 60 TL, DOĞU ALT 40 TL, DOĞU ÜST 40 TL, GÜNEY ALT 20 TL, GÜNEY ÜST 20 TL, KUZEY ALT 20 TL, KUZEY ÜST...
19.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:23
Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Gustavo, Mukairu, Chahechouhe
SAKAT: Bahadır, HarunCEZALI: Ufuk BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, BATI ALT 60 TL, BATI ÜST 60 TL, DOĞU ALT 40 TL, DOĞU ÜST 40 TL, GÜNEY ALT 20 TL, GÜNEY ÜST 20 TL, KUZEY ALT 20 TL, KUZEY ÜST 20 TL, Misafir 26 TL
ANKARAGÜCÜ Korcan - Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Alihan, Sedat, Cebrail, Faty, İlhan, Alper SAKAT: Canteros, Yalçın, Mehmet
CEZALI: Orgill
Kaynak: DHA
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