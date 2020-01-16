Süper Lig'de yarın oynanacak Ankaragücü - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Alihan, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsou, Sedat, Faty, Cebrail, Canteros, İlhanSAKAT: YokCEZALI: OrgillBİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150 TL, Batı Tribün: 15 TL, Doğu Tribün: 15 TL, Güney Tribün: 10 TL, Kuzey Tribün: 10 TL, Misafir: 13 TLİTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSerkan - Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper,
16.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:56
Alihan, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsou, Sedat, Faty, Cebrail, Canteros, İlhan
SAKAT: YokCEZALI: OrgillBİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150 TL, Batı Tribün: 15 TL, Doğu Tribün: 15 TL, Güney Tribün: 10 TL, Kuzey Tribün: 10 TL, Misafir: 13 TLİTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSerkan - Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Thuram SAKAT: Ferhat Öztorun
CEZALI: Ali Turan
Kaynak: DHA
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