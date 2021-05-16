Süper Lig'de tüm maçlarda oynayan tek futbolcu Halil Akbunar
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Süper Lig'de tüm maçlarda oynayan tek futbolcu Halil Akbunar

Süper Lig'de tüm maçlarda oynayan tek futbolcu Halil Akbunar
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Göztepeli Halil Akbunar, Süper Lig'de bu sezon 40 maçta da forma giyen tek isim oldu.

Göztepeli Halil Akbunar, Süper Lig'de bu sezon 40 maçta da forma giyen tek isim oldu.

Süper Lig'de bu sezon iki farklı takımda oynayan futbolcular da dahil olmak üzere toplam 694 isim görev yaptı.

Bu futbolcular arasında sadece Göztepe'den Halil Akbunar, 40 karşılaşmada da sahaya çıktı.

Göztepe'den Soner Ayduğdu ve Cherif Ndiaye, Demir Grup Sivasspor'dan Max Gradel, Aytemiz Alanyaspor'dan Davidson, Atakaş Hatayspor'dan Rayane Aabid ve İttifak Holding Konyaspor'dan Nejc Skubic de 39'ar karşılaşmada forma giyerek en çok maça çıkan isimler arasında yer aldı.

En çok süre alan Skubic

Süper Lig'de bu sezon en fazla sahada kalan isim, İttifak Holding Konyaspor'dan Nejc Skubic oldu.

Sloven futbolcu, 39 karşılaşmada 3 bin 423 dakika görev yaptı.

Bu futbolcuyu, 38'er maçta 3 bin 420'er dakika forma giyen Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve Gaziantepli Günay Güvenç takip etti.

Yedek kulübesinden en çok oyuna girenler

Süper Lig'de yedek kulübesinden en fazla forma şansı bulan isim, Demir Grup Sivasspor'dan Arouna Kone oldu.

Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon takımının oynadığı 40 maçın 31'inde sonradan oyuna girdi.

Kone'yi 25 müsabakayla Gaziantep'ten Enver Cenk Şahin, 24 maçla Aytemiz Alanyaspor'dan Mustafa Pektemek, 21'er karşılaşmayla Fatih Karagümrük'ten Mevlüt Erdinç ile Trabzonspor'dan Yusuf Sarı izledi.

En fazla ve en az futbolcu oynatan takımlar

Süper Lig'de bu sezon en fazla oyuncuya kümeye düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Yukatel Denizlispor şans verirken, en az futbolcuyu Atakaş Hatayspor oynattı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Yukatel Denizlispor'da bu sezon 40'ar futbolcu görev yaparken, Atakaş Hatayspor'da ise 26 oyuncu forma giydi.

Hes Kablo Kayserispor 38, Fatih Karagümrük 37, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü 35'er, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ve Kasmpaşa 34'er, Göztepe 33, Helenex Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Gençlerbirliği 30'ar, Beşiktaş 29, Fraport TAV Antalyaspor 28, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor da 27'şer oyuncuyla mücadele etti.

En fazla süre alan futbolcular

Süper Lig'de bu sezon en fazla görev alan 20 futbolcu ve performansları şöyle:

FutbolcuTakım Maç Süre Gol Sarı Kırmızı
Nejc Skubicİttifak Holding Konyaspor393423231
Uğurcan ÇakırTrabzonspor383420020
Günay GüvençGaziantep383420030
Max Alain GradelDemir Grup Sivasspor3933871131
Halil AkbunarGöztepe403353930
Jose MarafonaAytemiz Alanyaspor373330030
Abdülkerim Bardakcıİttifak Holding Konyaspor373316290
MarcaoGalatasaray3733150101
Munir MohandAtakaş Hatayspor373284021
Hugo RodallegaYukatel Denizlispor3732711491
Aabid RayaneAtakaş Hatayspor393256370
Bo NordfeldtGençlerbirliği363240020
Edgar MiguelTrabzonspor383235260
Strahil PopovAtakaş Hatayspor373226002
Marlon Rodrigues XavierTrabzonspor363225030
Pablo RenanAtakaş Hatayspor3632181100
Guilherme Haubertİttifak Holding Konyaspor363217150
Soner AydoğduGöztepe393203450
Mame Biram DioufAtakaş Hatayspor3831951940
Papy DjilobodjiGaziantep363195280

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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