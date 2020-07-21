Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun son haftası olan 34'üncü haftanın programı belli oldu.
21.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:42
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun son haftası olan 34'üncü haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 34'üncü hafta programı şöyle:24 Temmuz Cuma21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray25 Temmuz Cumartesi21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor26 Temmuz Pazar17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir
Kaynak: DHA