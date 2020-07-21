Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun son haftası olan 34'üncü haftanın programı belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun son haftası olan 34'üncü haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 34'üncü hafta programı şöyle:

24 Temmuz Cuma21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray25 Temmuz Cumartesi21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor26 Temmuz Pazar17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

Kaynak: DHA