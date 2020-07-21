Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun son haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.
21.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:13
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun son haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun kapanış haftasının hakemleri açıklandı. Son haftanın hakemleri şöyle:
24 Temmuz Cuma:
21.00 Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa
25 Temmuz Cumartesi:
21.00 Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
21.00 Denizlispor-Ankaragücü: Alper Ulusoy
21.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21.00 Fenerbahçe-Rizespor: Halis Özkahya
21.00 Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan
21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
21.00 Konyaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat
26 Temmuz Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Fırat Aydınus
(İHA)
Kaynak: İHA