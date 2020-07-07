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Süper Lig'de son durum nasıl? Son puan durumu...

Ligde haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Süper Lig'de son durum nasıl? Son puan durumu...
07.07.2020 01:17 | Son Güncelleme: 07.07.2020 04:15

Ligde haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, güçlü rakibini 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattından çıktı. Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada kaldı.

Zorlu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkan lider Medipol Başakşehir, 2-0'lık galibiyet alarak puanını 63'e çıkardı ve koltuğunu korudu.

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaştı. Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak 61 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile farkın açılmasını önledi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 1-4

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe-Göztepe: 2-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-3

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 3-1

Puan durumu

Ligde 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P

-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---

1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 30 18 9 3 57 27 30 63

2. TRABZONSPOR 30 17 10 3 68 33 35 61

3. DEMİR GRUP SİVASSPOR 30 15 9 6 50 33 17 54

4. GALATASARAY 30 14 10 6 49 29 20 52

5. BEŞİKTAŞ 30 15 5 10 50 38 12 50

6. FENERBAHÇE 30 14 7 9 53 40 13 49

7. AYTEMİZ ALANYASPOR 30 13 9 8 53 33 20 48

8. GÖZTEPE 30 10 8 12 37 40 -3 38

9. GAZİANTEP FK 30 9 11 10 42 46 -4 38

10. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 30 9 10 11 35 48 -13 37

11. KASIMPAŞA 30 10 6 14 44 51 -7 36

12. GENÇLERBİRLİĞİ 30 8 8 14 35 49 -14 32

13. YUKATEL DENİZLİSPOR 30 8 8 14 29 43 -14 32

14. HES KABLO KAYSERİSPOR 30 8 7 15 36 65 -29 31

15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 30 6 12 12 25 40 -15 30

16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 30 7 8 15 43 46 -3 29

17. ÇAYKUR RİZESPOR 30 8 5 17 31 50 -19 29

18. MKE ANKARAGÜCÜ 30 5 10 15 27 53 -26 25

31. haftanın programı

Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

Kaynak: Hürriyet

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