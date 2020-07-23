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Süper Lig'de sezonun perdesi yarın kapanıyor!

Ligde haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de sezonun perdesi yarın kapanıyor!
23.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:32

Ligde haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Yeni tip kononavirüs salgını nedeniyle 26. haftadan sonra verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından devam edilen ligde Medipol Başakşehir, geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Ligin son haftasında Trabzonspor ikinciliğini korumak, Demir Grup Sivasspor ikinci sıraya, Beşiktaş da üçüncü sıraya yerleşmek için mücadele verecek.

Süper Lig'de Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor ise sezonu 5. sırada tamamlamaya çalışacak.

- Dört takımın düşme ihtimali var

Son sıradaki MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek iki takım 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak maçların ardından belli olacak.

Ligde 32'şer puana sahip Hes Kablo Kayserispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 17 ve 16. sırada yer alırken, 35'er puanı olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor ise 15 ve 14. sırada bulunuyor.

Lige tutunmak için Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor'a birer puan yeterken, kümede kalacak takımlar averaj sonucunda da belli olabilir.

- Program

Süper Lig'de son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK (Yeni Malatya)

21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: Hürriyet

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