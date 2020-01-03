Süper Lig'de seyirci ortalaması 14 bine yaklaştı

03.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:58

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nun ilk yarısında seyirci ortalaması 14 bine yaklaştı.

Passolig'in sezonun 17 haftalık ilk bölümüne ilişkin açıkladığı istatistiklere göre, 2019-2020 futbol sezonunun ilk 17 haftası geride kalırken, Süper Lig'de 18 takımın oynadığı 153 karşılaşmayı 2 milyon 107 bin kişi stadyumlarda izledi.

TFF 1. Lig'in seyirci ortalaması yüzde 13,22 artarken, her iki ligde mücadele eden takımların bu sezonki tüm maçlarını (hazırlık maçları, lig maçları, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları maçları dahil) 3 milyon 64 bin kişi stadyumda takip etti.

En fazla seyirci ortalaması Fenerbahçe'nin

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe, seyirci ortalaması en yüksek takım oldu.

Geçen sezonun ilk yarısında 35 bin 801 ortalama ile Süper Lig ekipleri içerisinde seyirci ortalaması yüksekliğinde ilk sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonun ilk 17 haftasında da liderliği kimseye bırakmadı.

Sarı lacivertliler, Ülker Stadı'nda ev sahibi oldukları 8 maçta, 38 bin 901 seyirci ortalaması ile Süper Lig'in ilk 17 haftasında en fazla seyirci ortalamasına sahip kulüp unvanını almayı yine başardı.

TFF 1. Lig'de yüzde 13,22'lik seyirci artışı

2019-2020 sezonunun ilk yarısında, TFF 1. Lig'in seyirci sayısında yüzde 13,22 oranında artış yaşandı.

Sezonun ilk 17 haftasında 370 bine yakın maç bileti satılırken, 430 binden fazla futbolsever tribünde yerini aldı.

Önceki sezonun ilk 17 haftası ile kıyaslandığında seyirci ortalamasındaki yükselişte bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor kulüplerinin seyirci sayıları etkili oldu.

Bursaspor'un 12 bin, Erzurumspor'un ise 6 bin 500'e yaklaşan ortalamaları ligin genel seyirci istatistiklerini artış yönünde etkiledi.

1 milyon barajını ilk aşan kulüp Galatasaray

5,1 milyonu geride bırakan Passolig Kart liginde, Galatasaray, sezon başında 1 milyon kart adedini aşan ilk kulüp oldu.

2 Ocak 2020 tarihine göre, Passolig Kart sayısı 1 milyon 55 bine ulaşan Galatasaray ilk sırada yer aldı. Sarı-kırmızılıların ardından 976 bin 820 adetle Fenerbahçe ikinci sırada bulunurken, bu kulüpleri Beşiktaş (796 bin 332) ve Trabzonspor (299 bin 220) takip etti.

En fazla seyircili maç

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada tribünde en fazla seyircinin bulunduğu karşılaşma açısından Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ilk sırada yer aldı.

Ligin 6. haftasında Türk Telekom Stadı'ndan oynanan derbiyi 51 bin 62 taraftar tribünden izledi.

Cep telefonuyla girişte "4 büyükleri" Başakşehir, Gençlerbirliği ve Göztepe takip etti

2018-2019 futbol sezonunun ilk 17 haftasında Süper Lig maçlarında statlara Passo Mobil Uygulaması'nı kullanarak cep telefonları ile giriş yapanların oranı yüzde 25'e yükseldi.

"Dört büyükler"in taraftarlarının maçlara cep telefonları ile giriş yapma oranı yüzde 28'den yüzde 42'ye yükselirken, dört büyükleri yüzde 32'lik oranla Medipol Başakşehir, yüzde 31'lik oranla Gençlerbirliği ve yüzde 27'lik oranla Göztepe taraftarları takip etti.

Kaynak: AA