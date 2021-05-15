Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0) maçlarının ilk yarısı tamamlandı.
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0) maçlarının ilk yarısı tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan