Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puanı kaç?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Lider Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluğu için mutlak favori gösterilmeye devam ediyor. Tamamlanan 16. haftanın ardından bordo-mavililer 1.28 oranıyla Süper Lig devlerinin uzak ara önünde yer aldı. Peki Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puanı kaç? detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ, GALASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK ORANI KAÇ?

Trabzonspor'a 1.28 oran verilirken Fenerbahçe'ye 6.75, Beşiktaş'a ise 10.50 oran verildi. Başakşehir 16.00 oranla Galatasaray'ı geçerken sarı-kırmızılılar 21.00 oranla şampiyonluk favorisi 4 takım içinde son sırada yer aldı.

Trabzonspor-1.28 (Eski oran: 1.25)

Fenerbahçe-6.75 (Eski oran: 4.75)

Beşiktaş-10.50 (Eski oran: 12.00)

Başakşehir-16.00

Galatasaray-21.00 (Eski oran: 12.00)

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