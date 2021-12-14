Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puanı kaç? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puanı kaç?

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puanı kaç?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Süper Lig'de 16. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Taraftarlar takımlarının şampiyonluk oranlarını merak ediyor. Peki Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puanı kaç?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Lider Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluğu için mutlak favori gösterilmeye devam ediyor. Tamamlanan 16. haftanın ardından bordo-mavililer 1.28 oranıyla Süper Lig devlerinin uzak ara önünde yer aldı. Peki Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puanı kaç? detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ, GALASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK ORANI KAÇ?

Trabzonspor'a 1.28 oran verilirken Fenerbahçe'ye 6.75, Beşiktaş'a ise 10.50 oran verildi. Başakşehir 16.00 oranla Galatasaray'ı geçerken sarı-kırmızılılar 21.00 oranla şampiyonluk favorisi 4 takım içinde son sırada yer aldı.

Trabzonspor-1.28 (Eski oran: 1.25)

Fenerbahçe-6.75 (Eski oran: 4.75)

Beşiktaş-10.50 (Eski oran: 12.00)

Başakşehir-16.00

Galatasaray-21.00 (Eski oran: 12.00)

Fenerbahçe soyunma odasında kıyamet koptu! Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına fena patladı

Fenerbahçe soyunma odasında kıyamet koptu! Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına fena patladı

 Şampiyonluk oranları güncellendi! Artık zirveye aday yeni bir takım var

Şampiyonluk oranları güncellendi! Artık zirveye aday yeni bir takım var

 Beşiktaş'a 'Güneş' doğacak! Deneyimli hoca tası tarağı toplayıp İstanbul'a geldi

Beşiktaş'a "Güneş" doğacak! Deneyimli hoca tası tarağı toplayıp İstanbul'a geldi

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title