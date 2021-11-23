Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Hangi takımın oranı kaç?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Trabzonspor, güncellenen oranlarda şampiyonluğun açık ara favorisi gösterildi. Trabzonspor'un en yakın takipçisi ise Fenerbahçe. Bordo-Mavililer'e 1.65 oran açıldı. Trabzonspor'un en yakın takipçisi ise Fenerbahçe oldu. Süper Lig'de hangi takımın oranı kaç? sizler için derledik.

ASLAN'IN ORANI ERİDİ

İkinci favori Fenerbahçe'ye 4.00 oran açıldı. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'a 5.50 verildi. Derbide kaybeden Galatasaray gerilemeye devam etti. Aslan'ın oranı 7.00 olarak belirlendi

Oranlar:

Trabzonspor 1,65

Fenerbahçe 4,00

Beşiktaş 5,50

Galatasaray 7,00

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet