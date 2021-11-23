Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Hangi takımın oranı kaç?
Süper Lig'de 13. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un iç sahada aldığı 3-0'lık Gaziantep galibiyeti sonrası favori konumu sağlamlaşırken bu durum Bordo - Mavililerin şampiyonluk oranları da değişti. Peki Süper Lig'de hangi takımın oranı kaç? futbolseverler merak ediyor.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Trabzonspor, güncellenen oranlarda şampiyonluğun açık ara favorisi gösterildi. Trabzonspor'un en yakın takipçisi ise Fenerbahçe. Bordo-Mavililer'e 1.65 oran açıldı. Trabzonspor'un en yakın takipçisi ise Fenerbahçe oldu. Süper Lig'de hangi takımın oranı kaç? sizler için derledik.
ASLAN'IN ORANI ERİDİ
İkinci favori Fenerbahçe'ye 4.00 oran açıldı. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'a 5.50 verildi. Derbide kaybeden Galatasaray gerilemeye devam etti. Aslan'ın oranı 7.00 olarak belirlendi
Oranlar:
Trabzonspor 1,65
Fenerbahçe 4,00
Beşiktaş 5,50
Galatasaray 7,00
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