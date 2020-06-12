HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Süper Lig'de sahne Beşiktaş'ın

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, zirve yarışından kopmak istemiyor.

Süper Lig'de sahne Beşiktaş'ın
12.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:45

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, zirve yarışından kopmak istemiyor. Burak Yılmaz'ın cezalı olduğu siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan N'Koudou'nun forma giymesi ise beklenmiyor.

Süper Lig'in yeniden başlamasıyla birlikte Beşiktaş da, yoluna kaldığı yerden devam etmek istiyor. Ligin son maçında Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalyaspor önünde hata yapmak istemiyor. Zirvenin 9 puan uzağında kalan ve son maça kadar şampiyonluk için şansını zorlayacak olan Beşiktaş'ta, Antalyaspor karşılaşması öncesinde Burak Yılmaz'ın cezası bulunuyor. Burak'ın yanı sıra sakatlığı bulunan N'Koudou'nun da forma giymesi beklenmiyor. Bu mücadeleye sarı kart sınırında çıkacak olan Umut Nayir, Atiba Hutchinson, Tyler Boyd, Caner Erkin ve Lens, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak olan Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Kale Ersin'in!

Beşiktaş'ta korona virüs nedeniyle lige verilen arada takımdan ayrılan Karius'un yerine, Antalyaspor maçında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenmanlardaki performansa göre Ersin Destanoğlu'nu ilk 11'e yazmayı düşünüyor. Beşiktaş'ın son maçlarda rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki ekibin arasındaki son 10 resmi maçta 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Antalyaspor sahadan 1 kez galip ayrıldı. 6 maçta ise Beşiktaş rakibine puan şansı vermedi. Siyah-beyazlıların attığı 23 gole karşılık Antalyaspor 8 kez fileleri havalandırdı. Rakibi karşısında 3 puan arayan Beşiktaş'ı bu maçta taraftarı da yalnız bırakmayacak! Tribünde karton taraftar uygulaması yapan siyah-beyazlı ekibi, yaklaşık 20 bin karton taraftarı bekliyor. Vodafone Park'ta yarın 21.00'de başlayacak olan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde:

Ersin - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner - Elneny - Lens, Atiba, Ljajic, Boateng - Umut. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi gün? Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek?
Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi gün? Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti Spor
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Spor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Spor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor Spor
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek Spor
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi Spor
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Berat Albayrak Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Evgar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Tamer Tuna Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Süper Lig'de sahne Beşiktaş'ın - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:31:53. #1.14#
title