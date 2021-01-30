Süper Lig'de program değişikliği
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Süper Lig'de program değişikliği

30.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:32
Süper Lig'de program değişikliği

Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının 19. dakikada ertelenmesi nedeniyle Alanya temsilcisinin 2 Şubat'ta yapacağı Hes Kablo Kayserispor müsabakasının da günü değiştirildi.

Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının 19. dakikada ertelenmesi nedeniyle Alanya temsilcisinin 2 Şubat'ta yapacağı Hes Kablo Kayserispor müsabakasının da günü değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bugün saat 16.00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiği belirtildi.

Bu müsabakanın yarına ertelenmesi nedeniyle daha önce açıklanan program gereği 2 Şubat Salı günü saat 16.00'da oynanması planlanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor 23. hafta karşılaşması da 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'ya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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