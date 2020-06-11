Süper Lig'de perde 87 gün sonra açılıyor
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Süper Lig'de perde 87 gün sonra açılıyor

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, yarın oynanacak olan Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor mücadeleleriyle 87 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig'de perde 87 gün sonra açılıyor
11.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:15

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, yarın oynanacak olan Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor mücadeleleriyle 87 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle futbol dururken, Süper Lig'de ise tam 87 gün aradan sonra mesai yarın kaldığı yerden devam edecek. Pandemi nedeniyle, 19 Mart tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer Federasyon Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de erteleme kararı alınmıştı. Son olarak 17 Mart tarihinde Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan erteleme mücadelesinde maça çıkan futbolcular, 87 gün sonra yeniden meşin yuvarlakla buluşmaya hazırlanıyor.

TFF'DEN 'FUTBOLA DÖNÜŞ' PROTOKOLÜ

Yarın Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor arasında oynanacak olan mücadelelerle başlayacak olan Süper Lig'deki 27. hafta mücadeleleri, korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Pandemi döneminde Kulüpler Birliği ve Türk futbolunun paydaşları telekonferans yöntemleriyle toplantılar yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde kalan 8 haftayı hasarsız bir şekilde atlatmak için, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' yayımladı. Bu protokol çerçevesinde Süper Lig ekipleri; tüm takım, teknik heyet ve çalışanları Covid 19 ve PCR testlerine tabi tuttu.

HAZIRLIK DÖNEMİNDE 4, MÜSABAKA DÖNEMİNDE 8 TEST ZORUNLULUĞU

3 evrede kulüplerin hazırlık dönemini geçirmelerini öneren TFF, yayımladığı protokolde, tesis yönetimi, soyunma odaları, antrenman sahaları, medikal alanlar, malzeme odaları, yemek alanları, ortak alanlar, konaklama alanları ve lojistik yönetim ile ilgili uygulanacak prosedürleri, Süper Lig ekipleri ile paylaştı. Öte yandan korona virüs tarama testleri hakkında da bildiri yayımlayan federasyon, kulüplere hazırlık döneminde en az 4 kere PCR testi zorunluluğu getirdi. Hazırlık döneminin ardından geçilecek olan müsabaka döneminde de TFF, kulüplere en az 8 kez PCR testini zorunlu kıldı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar 'Müsabaka Dönemi' içerisinde en az 8 kere bu teste girmek zorundadır. Bu testlerin her müsabakadan 2 gün önce uygulanması ve kadro (oyuncu, ekip) planlamasının bu test sonuçlarına göre yapılması gerekmektedir" ibaresine yer verildi.

TFF tarafından yayımlanan 'Futbola Dönüş Protokolü'nde, lig ekiplerinin genel maç operasyonu anında uyması gereken kurallardan öne çıkan maddeler ise şu şekilde:

-Stadyumlar maç sabahı veya 1 gün önce profesyonel şirketler tarafından dezenfekte edilmiş olmalıdır Stadyuma maçtan önce en erken 4 saat önce giriş yapılmalıdır.

Stadyum içerisinde herkesin maske takarak sosyal mesafeyi gözetmesi gerekmektedir.

Stadyum içerisinde her alanda 20 metre aralıklarla el antiseptiği konumlandırılmalıdır.

Her iki takımın ve hakemlerin stadyuma girişi arasında en az 15 dakika zaman aralığı bırakılmalıdır.

Takımlar giriş yaparken ve yürürken takım dışı çalışanlar ile arada en az mesafe 4 metre olmalıdır.

Takım oyuncuları ve ekipleri girişten soyunma odasına kadar maske takmalıdır.

Maçı izleme izni olan kişiler arasında en az 2 metre mesafe olmalıdır.

Maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyecektir.

Maç esnasında yaşanabilecek gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılmalıdır.

Maç esnasındaki diyaloglarda oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecektir.

Hakemler stadyuma giriş esnasında ve sahaya çıkana kadar maske kullanmalıdır.

Yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el antiseptiği olmalıdır.

Saha kenarındaki tüm çalışanlar maske takmalıdır.

26. HAFTA SESSİZ TERBİYE TANIKLIK ETTİ

Korona virüs salgını öncesinde ise Süper Lig'de son müsabaka, 17 Mart tarihinde Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan erteleme maçıydı. Bu maçın yanı sıra Süper Lig'de oynanan 26. hafta müsabakaları ise pandemi nedeniyle seyircisiz oynanmıştı. Ligin 26. haftasında oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Ankaragücü-Ç.Rizespor: 2-1

Kasımpaşa-Göztepe: 2-0

Denizlispor-Gençlerbirliği: 1-0

Alanyaspor-Gaziantep FK: 1-0

Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Kayserispor-Yeni Malatyaspor: 2-1

Trabzonspor-Başakşehir: 1-1

Galatasaray-Beşiktaş: 0-0

Alanyaspor-Sivasspor: 1-0

ZİRVEDE KIYASIYA YARIŞ SÜRÜYOR

Süper Lig'de zirve yarışı ise büyük heyecan kaldığı yerden devam edecek. 26 hafta sonunda Trabzonspor ve Başakşehir, topladıkları 53 puanla zirveyi paylaşırken, bu iki takımı, 50 puanla Galatasaray, 49 puanla Sivasspor, 44 puanla Beşiktaş takip ediyor. 43 puanlı Alanyaspor 6. sırada, 40 puanlı Fenerbahçe ise 7. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki takımlardan Kayserispor'un 22, Ankaragücü'nün 23 ve Çaykur Rizespor'un 25 puanı bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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