Sezonun ilk düdüğü çaldı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı başladı
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Sezonun ilk düdüğü çaldı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı başladı

Sezonun ilk düdüğü çaldı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı başladı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Vodofone Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, büyük bir sürprize imza atarak henüz dün resmi sözleşmeye imza atan Rachid Ghezzal'e ilk 11'de şans verdi. Deneyimli hocanın forvette Larin yerine Kenan'ı tercih etmesi de dikkat çekti. Karşılaşmada Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

Süper Lig'de büyük heyecan başlıyor. 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Lige 3 puanla başlamak isteyen son şampiyonda yeni transfer Alex Teixeira karantina süreci devam ettiği için maç kadrosunda yer almadı.

HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ İLK MAÇLARDA ZOR KAYBEDİYOR

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, Nkoudu, Kenan.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo, Alper, Sabo, Remy

CANLI ANLATIM

Dakika 5: Sol kanattan gelişen Rizespor atağında Alper, Welinton'dan sıyrılıp topu kale sahasına doğru çıkarttı. N'Sakala bu topu uzaklaştırdı.

Dakika 8: Sağ kanattan Kenan'ın ortasında ön direkte topla buluşan N'Koudou, dar açıdan vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

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Ali Gülhan
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