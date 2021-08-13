Sezonun ilk düdüğü çaldı! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı başladı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Vodofone Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, büyük bir sürprize imza atarak henüz dün resmi sözleşmeye imza atan Rachid Ghezzal'e ilk 11'de şans verdi. Deneyimli hocanın forvette Larin yerine Kenan'ı tercih etmesi de dikkat çekti. Karşılaşmada Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.