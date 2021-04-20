Süper Lig'de maçların başlama saatleri değişti

Süper Lig'in 37, 38 ve 39. haftalarında saat 19.00'da oynanacak maçların saati 20.30 olarak değiştirildi.

Süper Lig'in 37, 38 ve 39. haftalarında saat 19.00'da oynanacak maçların saati 20.30 olarak değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 37, 38, 39. haftalarında saat 19.00'da başlayacak mücadelelerin saatlerini revize etti. Yapılan değişikliğe göre söz konusu müsabakalarda ilk düdük 20.30'da çalacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı