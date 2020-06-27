Süper Lig'de Kritik Maç: Başakşehir vs Galatasaray
Süper Lig'in 29. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak! 28 hafta sonunda 2 puan farkla Trabzonspor'un önünde lider olan Başakşehir, arka arkaya yaptığı puan kayıplarıyla yarışta geride kalan Galatasaray'ı konuk edecek...
27.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:44
Süper Lig'in 29. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak! 28 hafta sonunda 2 puan farkla Trabzonspor'un önünde lider olan Başakşehir, arka arkaya yaptığı puan kayıplarıyla yarışta geride kalan Galatasaray'ı konuk edecek...
Kaynak: Dugout