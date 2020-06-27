Süper Lig'de Kritik Maç: Başakşehir vs Galatasaray Süper Lig'in 29. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak! 28 hafta sonunda 2 puan farkla Trabzonspor'un önünde lider olan Başakşehir, arka arkaya yaptığı puan kayıplarıyla yarışta geride kalan Galatasaray'ı konuk edecek...

Süper Lig'in 29. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak! 28 hafta sonunda 2 puan farkla Trabzonspor'un önünde lider olan Başakşehir, arka arkaya yaptığı puan kayıplarıyla yarışta geride kalan Galatasaray'ı konuk edecek... Kaynak: Dugout