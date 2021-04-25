Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen takım kalmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen takım kalmadı

Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen takım kalmadı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor'da Nejc Skubic'in kırmızı kartla cezalandırılmasıyla ligde kırmızı kart görmeyen takım kalmadı.

Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor'da Nejc Skubic'in kırmızı kartla cezalandırılmasıyla ligde kırmızı kart görmeyen takım kalmadı.

Ligde bugün tamamlanacak 37. hafta müsabakalarında şu ana kadar hakemler 1513 sarı ve 107 kırmızı kart kullandı. 2020-2021, hafta başına 2,89 kırmızı kart ortalamasıyla geçen sezonki 2,88 ortalamanın önünde ve son 10 yılda en fazla kırmızı kart gösterilen sezon konumunda bulunuyor.

Bu haftaya kadar oyuncuları kırmızı kart görmeyen ekiplerden İttifak Holding Konyaspor'da Nejc Skubic, dün Atakaş Hatayspor maçı bitiminde hakeme itirazlarından dolayı ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Skubic'in kırmızı kartıyla bu sezon kırmız kart görmeyen takım kalmadı. Konya temsilcisi ve Göztepe'nin birer kırmızı kartla cezalandırıldığı ligde Fraport TAV Antalyaspor 11, Atakaş Hatayspor ise 10 kez kırmızı kart gördü.

Bu 2 takımı Galatasaray (8), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (7), Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü (6), Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Trabzonspor (5), Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor (4), Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor (3), Aytemiz Alanyaspor (2) izliyor.

Son 10 sezonda 4 takım kırmızı kartla cezalandırılmadı

Süper Lig'de son 10 sezona bakıldığında sadece 4 ekip sezon boyunca kırmızı kartla cezalandırılmadı. 2013-2014'te Çaykur Rizespor, 2015-2016'da Gençlerbirliği, 2018-2019 sezonunda da Medipol Başakşehir ile Trabzonsporlu futbolcular takımlarını eksik bırakmadı.

Bu süreçte 2013-2014'te Kayserispor, 2015-2016'da da Trabzonspor 12'şer kez kırmızı kartla bir sezonda en fazla kırmızı kart gören ekip konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek
Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Yılmaz Vural Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen takım kalmadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:51:04. #1.14#

title