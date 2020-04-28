Süper Lig'de kayıp yaklaşık 1 milyar TL Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank, dünyayı etkisi altına alan salgının futbola yansımasını 'Covid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi Raporu' ile inceledi.

Rapora göre, 500'den fazla müsabakanın ertelendiği Avrupa Kıtası'nda kalan maçların oynanmaması durumunda sadece 5 büyük ligde finansal kaybın 4 milyar Euro olacağı, Süper Lig'de ise kalan maçların oynanmaması durumunda maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar TL'lik gelir kaybı yaşanabileceği öngörüldü.

Covid-19 pandemi sürecinin Avrupa ligleri ve Süper Lig'deki etkisinin incelendiği raporda, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi ile kıyaslandığında, Süper Lig'in pandemi sürecinde en hızlı aksiyon alan lig olduğunun da altı çizildi.

Türk sporuna finansman desteğinin yanı sıra bilgi birikimi ile de büyük katkı sağlayan Aktif Bank'ın 2016 yılından bu yana spor kamuoyu ile paylaştığı, Türkiye'nin en kapsamlı ilk ve tek futbol ekonomisi raporları serisi EkoLig'e yeni bir araştırma daha eklendi. Aktif Bank, 'Covid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi Raporu' ile salgının futbol dünyasına yansımalarını inceledi. Raporda öne çıkan rakamlar ve bilgiler şöyle…

Avrupa'da en hızlı aksiyon alan Süper Lig oldu

Covid-19 pandemi sürecinin Avrupa ligleri ve Süper Lig'deki etkisinin incelendiği raporda, İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ile Türkiye arasındaki değerlendirmeye göre, ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından en hızlı aksiyon olan ülkenin Türkiye olduğu görüldü.

Premier Lig, İngiltere'de ilk vaka görüldükten 42 gün sonra aksiyon alırken, Bundesliga 38 gün sonra, La Liga 41 gün sonra, Ligue 1 52 gün sonra, Serie A ise 39 gün sonra aksiyon aldı. Ülkemizde ise ilk pozitif vakanın görülmesinden 8 gün sonra futbol maçları ertelendi. Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi ile kıyaslandığında, pandemi sürecinde en hızlı aksiyon alan lig oldu.

Beş büyük ligde 509 maç ertelendi

Raporda Türk futbolunun yanı sıra Avrupa futbolu da incelendi. Beş büyük lig olarak bilinen Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve İspanya La Liga'da 509 müsabaka ertelendi. Bu liglerden Almanya'nın Mayıs ayının ortasında oynanması planlanırken, diğer liglerin ise Haziran ayında topbaşı yapması bekleniyor.

Avrupa'da 5 büyük ligin finansal kaybı yaklaşık 4 milyar Euro

Avrupa futbolunun 5 beş futbol ligi İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın yıllık toplam gelirleri yaklaşık 18 milyar Euro olarak hesaplanıyor. Bu alanda yıllık 6 milyar Euro'luk geliriyle İngiltere Premier Ligi zirvede yer alıyor. Müsabakaların oynanmaması durumunda Premier Lig'deki finansal kaybın 1 milyar Euro'nun üzerinde olacağı öngörülürken, 5 büyük ligin ise toplam 4 milyar Euro'luk gelir kaybı yaşayacağı hesaplanıyor.

Süper Lig'de en kötü senaryoda kayıp yaklaşık 1 milyar TL'yi bulacak

Süper Lig'de pandemi sebebiyle ertelenen 72 karşılaşmanın oynanmaması ciddi bir gelir kaybına neden olacak. Süper Lig'de kalan müsabakaların oynanmaması halinde maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar TL'lik gelir kaybı yaşanabilir.

Bu sezon öngörülen maç günü geliri 500 milyon TL'nin üzerinde

2018-2019 sezonunda 396,3 milyon TL, 2018-2019 sezonunda 491,1 milyon TL maç günü geliri elde eden Süper Lig'in bu sezon sonunda 520 ile 550 milyon TL arasında maç günü geliri elde etmesi öngörülüyor. Süper Lig'in kalan maçlarının seyircisiz oynanması halinde sadece maç günü gelirlerinden 100 milyon TL'lik bir kayıp yaşanabilir.

Yayın gelirleri de etkilenecek

Süper Lig'de bu sezon kulüplere yaklaşık 2 milyar TL'lik naklen yayın geliri dağıtılması planlanıyor. Ancak karşılaşmaların oynanmaması halinde, kulüpler sadece sportif performanslardan elde edeceği 172,8 milyon TL'lik geliri kaybedecek. (Lige katılım payı, geçmiş şampiyonlara ödenen bonuslar ve ve ilk 6 takımın bonusları da 172,8 milyon TL'nin içinde yer almıyor.)

Köklü değişimler kapıda

Futbolu da ciddi şekilde etkileyen Covid-19'un yönetsel değişiklikleri de beraberinde getirmesi bekleniyor. Futbolu yöneten üst kurumların ayırdığı fonlar, kulüpler bazında futbolcu ve teknik kadrolardaki maaş indirimleri, yayıncı kuruluş ya da kuruluşlarla olan sözleşme sürelerinin gözden geçirilmesi kısa vadeli çözümler olarak ön plana çıkıyor. FIFA'nın ve UEFA'nın önderliğinde alınacak yeni kararların ışığında uzun vadede futbol endüstrisinde yer alan aktörlerin finansal ve yönetsel faaliyetlerinde de kaçınılmaz değişiklikler bekleniyor.

Kaynak: Bültenler