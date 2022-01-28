Süper Lig'de kaç takım küme düşecek? 3 mü 4 mü? 2021-2022 sezonunda Türkiye Süper Lig'de kaç takım küme düşer?
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Süper Lig 2021-2022 sezonunun bitimine 15 maç kaldı. Galatasaray'ın ligde alt sıralarda kalmasının ardından spor severler, Süper Lig'de kaç takım küme düşecek? 3 mü 4 mü? 2021-2022 sezonunda Türkiye Süper Lig'de kaç takım küme düşer? merak etti. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de kaç takım küme hattında yer alacak? Süper Lig'den TFF 1. Lige kaç takım düşecektir? Detaylar kısaca yazımızda...
2021-2022 bu sezon Süper Lig'de toplam 20 takım mevcuttur. Geçtiğimiz yıl 21 takım vardı. Bu sezon takım sayısı 20'ye düşürüldü.
Bu sezon yapılan açıklamaya göre ligi son 4 sırada tamamlayan takımlar küme düşecektir. Yani ligi 17. 18. 19. ve 20. sırada bitiren takımlar TFF 1. lige düşecektir.
- Süper Lig : 4 takım TFF 1. Lig'e düşecek.
- TFF 1. Lig : 3 takım Süper Lig'e yükselecek. Toplam 4 takım TFF 2. Lig'e düşecek.
- TFF 2. Lig : Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek. Toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek.
- TFF 3. Lig : Toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek. Toplam 12 takım alt lige düşecek.
Geçen sezon TFF 1. Lig'e düşen takımlar şu şekilde:
- BB Erzurumspor
- MKE Ankaragücü
- Gençlerbirliği
- Yukatel Denizlispor
- Altay
- Adana Demirspor
- GZT Giresunspor
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