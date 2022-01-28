Süper Lig'de kaç takım küme düşecek? 3 mü 4 mü? 2021-2022 sezonunda Türkiye Süper Lig'de kaç takım küme düşer?

Süper Lig'de kaç takım küme hattında yer alacak? Süper Lig'den TFF 1. Lige kaç takım düşecektir? Detaylar kısaca yazımızda...

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM VAR?

2021-2022 bu sezon Süper Lig'de toplam 20 takım mevcuttur. Geçtiğimiz yıl 21 takım vardı. Bu sezon takım sayısı 20'ye düşürüldü.

2021-2022 SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM KÜME DÜŞECEK?

Bu sezon yapılan açıklamaya göre ligi son 4 sırada tamamlayan takımlar küme düşecektir. Yani ligi 17. 18. 19. ve 20. sırada bitiren takımlar TFF 1. lige düşecektir.

Süper Lig : 4 takım TFF 1. Lig'e düşecek.

4 takım TFF 1. Lig'e düşecek. TFF 1. Lig : 3 takım Süper Lig'e yükselecek. Toplam 4 takım TFF 2. Lig'e düşecek.

3 takım Süper Lig'e yükselecek. Toplam 4 takım TFF 2. Lig'e düşecek. TFF 2. Lig : Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek. Toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek.

Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek. Toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek. TFF 3. Lig : Toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek. Toplam 12 takım alt lige düşecek.

GEÇEN SEZON KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİSİYDİ?

Geçen sezon TFF 1. Lig'e düşen takımlar şu şekilde:

- BB Erzurumspor

- MKE Ankaragücü

- Gençlerbirliği

- Yukatel Denizlispor

GEÇEN SEZON SÜPER LİGE YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİSİYDİ?

- Altay

- Adana Demirspor

- GZT Giresunspor

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