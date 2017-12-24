Süper Lig'de İlk Yarının Lideri M.başakşehir
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2İSTANBUL-DHAStat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka (Dk. 78 Neumayr), Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo (Dk.
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2
İSTANBUL-DHA
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka (Dk. 78 Neumayr), Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo (Dk. 73 Rangel)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, da Costa, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 76 Tunay Torun), Visca (Dk. 74 İrfan Can Kahveci), Mossoro, Kerim Frei, Adebayor (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)
Goller: Dk. 3 Visca, Dk. 70 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Veysel Sarı (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Mensah,Ben Youssef, Eduok (Kasımpaşa),İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkartan Başakşehir Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirirken, Kasımpaşa 19 puanda kaldı.