Süper Lig'de ilk üç hafta programı: Sezon Denizlispor-Galatasaray maçıyla başlayacak

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nun ilk 3 hafta maç programı açıklandı.

4.08.2019 10:06
Süper Lig'de ilk üç hafta programı: Sezon Denizlispor-Galatasaray maçıyla başlayacak

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nun ilk 3 hafta maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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