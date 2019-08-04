Süper Lig'de ilk üç hafta programı: Sezon Denizlispor-Galatasaray maçıyla başlayacak
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nun ilk 3 hafta maç programı açıklandı.
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nun ilk 3 hafta maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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