Süper Lig'de ilk kez temmuz ayında maç oynanacak! Denizlispor ile Gaziantep FK'nın iddaa oranı... Bu bir ilandırDENİZLİSPOR - GAZİANTEP FKSalgın arası öncesinde 3 maçta 7 puanlık güzel bir seri yakalayan Denizlispor, ara dönüşünde ise önce Sivasspor'a, ardından da Beşiktaş'a kaybetmişti.

Bu bir ilandır DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK Salgın arası öncesinde 3 maçta 7 puanlık güzel bir seri yakalayan Denizlispor, ara dönüşünde ise önce Sivasspor'a, ardından da Beşiktaş'a kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta Rize deplasmanına giden Horozlar, bu sefer de 2-0'lık üstünlüklerini koruyamayıp 1 puana razı oldular. Cezaları sona eren sağ bek Zeki Yavru ve stoper Oğuz Yılmaz ilk 11'e geri dönecektir. Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Recep Niyaz da maç kadrosunda yer alacak. Son 2 lig maçını boş geçmeyen Oscar Estupinan ile tecrübeli forvet Hugo Rodallega ile gol arayacaklar... Gaziantep FK ise 10 kişi Antalyaspor'a karşı üstünlüğünü koruyamamış ve 1 puanla yetinmişti. Sakatlığı devam eden Souleymane Diarra, Denizli deplasmanına götürülmedi. Hafta arası kentten habersiz ayrılan Patrick Twumasi de kadroda yer almıyor. Twumasi'nin yokluğunda tüm gözler Alexandru Maxim ile Olarenwaju Kayode üzerinde olacak. %27'lik kesim beraberliklere abone Gaziantep FK yerine ev sahibi Horozlar'ı ön plana koymuş... Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega'nın Trabzonspor günlerinden! Genç bir taraftarı görünce... Kaynak: Hürriyet