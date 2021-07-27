Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı Açıklaması
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Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un yeni transferi Oğulcan Ülgün, takımı için mücadele ederek milli takımda da forma giymeyi hedeflediğini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un yeni transferi Oğulcan Ülgün, takımı için mücadele ederek milli takımda da forma giymeyi hedeflediğini belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Konyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki ön libero mevkiisinde görev yapan Oğulcan Ülgün, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

Ceylanspor, Bucaspor ve Altınordu altyapılarında oynadıktan sonra TFF 1. Lig'de mücadele veren Altınordu'da 4,5 sezon forma giyen Oğulcan Ülgün, Süper Lig'de ilk kez forma giyecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyor.

Oğulcan Ülgün, AA muhabirine, Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarının güzel gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Taktik ve kuvvet olarak Süper Lig'e iyi hazırlanıyoruz. Hocamızın verdiği taktikler doğrultusunda bunları sahada uyguluyoruz ve güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Erzurum'daki tesisler güzel ve tam bir kamp ortamı var. Takım arkadaşlarımızla burada daha çok yakınlaşıyoruz. Ben de yeni geldim ve burada güzel bir ortam var. Bu ortama ayak uyduruyoruz."

"Fizik olarak iyi durumdayım"

Oğulcan, Süper Lig'de ilk kez forma giyecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Süper Lig'in kalitesi ve zorluğu daha fazla ama ben de genç ve dinamik oyuncuyum. Buna ayak uyduracağımı düşünüyorum. Zaten taktik olarak Altınordu'da gerçekten her şeyi öğrettiler. Burada da hocamızın verdiği taktiği en iyi şekilde uygulamaya çalışıyorum. Güç ve kuvvet olarak gayet iyi durumdayız, ben de fizik olarak iyi durumdayım. Lige iyi bir şekilde hazırlanıyoruz."

Bundan sonra Konyaspor için mücadele vereceğini hatırlatan Oğulcan, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefim Konyaspor'da oynamak sonra da Konyaspor'u milli takımda, Avrupa'da temsil etmek isterim. Buradan Avrupa'ya gitmeyi çok isterim. Konyaspor'un sistemi doğrultusunda mücadele edecek bir Oğulcan olacağım. Altınordu'da daha farklıydım, burada daha mücadeleci ve savaşçı, topa daha çok hakim olan, topla ilişkileri daha iyi olan bir Oğulcan izleyeceksiniz."

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı Açıklaması
Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı Açıklaması
Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı Açıklaması
Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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