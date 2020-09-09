Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
09.09.2020 11:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:02

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligde 13 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

11 Eylül Cuma20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler12 Eylül Cumartesi17.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Palabıyık17.00 Fatih Karagümrük - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen20.00 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Bahattin Şimşek13 Eylül Pazar17.00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker17.00 Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol14 Eylül Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan


Kaynak: DHA

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