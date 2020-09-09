Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Cuma günü başlayacak olan Süper Lig 2020/21 sezonunda ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın dev maçında, Ali Şansalan düdük çalacak.

09.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:07

Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler, Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasını ise Bahattin Şimşek yönetecek.

ŞAMPİYONLARIN MAÇININDA GÖREV METE KALKAVAN'IN

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir mücadelesinde de Mete Kalkavan görev yapacak.

Süper Lig'de ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemlerin tamamı şöyle;

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
YORGUN: ATAMALARINIZ, ŞAİBELERİN BU YIL DA SÜRECEĞİNİ GÖSTERİYOR!!
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Melisa Aslı Pamuk Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 12:52:41. #1.14#
title