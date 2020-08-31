Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftasının programını açıkladı.
31.08.2020 21:57 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:02
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftasının programını açıkladı.
Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla start alacak. 1'inci haftadaki Trabzonspor - Beşiktaş müsabakası 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacakken, 3'üncü haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı şu şekilde: 1'İNCİ HAFTA11 Eylül Cuma20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe12 Eylül Cumartesi17.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor17.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatya20.00 Göztepe - Yukatel Denizlispor20.00 Galatasaray - Gaziantep FK13 Eylül Pazar17.00 MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor17.00 Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği20.00 Trabzonspor - Beşiktaş14 Eylül Pazar20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir2'NCİ HAFTA18 Eylül Cuma20.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe19 Eylül Cumartesi13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor16.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor19.00 Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor19.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor20 Eylül Pazar13.30 BB Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray21 Eylül Pazartesi20.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor3'ÜNCÜ HAFTA25 Eylül Cuma20.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir26 Eylül Cumartesi13.30 Hes Kablo Kayserispor - BB Erzurumspor16.00 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa16.00 Göztepe - Gaziantep FK19.00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor27 Eylül Pazar13.30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor16.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü16.00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş19.00 Galatasaray - Fenerbahçe28 Eylül Pazartesi20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor4'ÜNCÜ HAFTA2 Ekim Cuma20.00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor3 Ekim Cumartesi13.30 Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor16.00 BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor16.00 Medipol Başakşehir - Göztepe19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük4 Ekim Pazar13.30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor16.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor16.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray
Kaynak: DHA