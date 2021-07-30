Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı
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Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı.

Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı. 13 Ağustos'ta başlayacak olan 2021-22 sezonunun açılış maçını şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacak.

TFF tarafından açıklanan Süper Lig'in ilk 3 haftasındaki programları şöyle:

1. HAFTA

13 Ağustos Cuma

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

14 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü

21.45 Altay - Kayseri

21.45 Hatay - Kasımpaşa

15 Ağustos Pazar

19.15 Medipol Başakşehir - Alanyaspor

21.45 Antalyaspor- Göztepe

21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazartesi

19.15 Sivasspor - Konyaspor

19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

21.45 Giresunspor - Galatasaray

2. HAFTA

20 Ağustos Cuma

20.30 Kayserispor - Adana Demirspor

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük

21.45 Alanyaspor - Altay

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş

22 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor

21.45 Fenerbahçe - Antalyapor

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor - Sivasspor

21.5 Galatasaray - Hatayspor

3. HAFTA

27 Ağustos Cuma

20.30 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

20.30 Adana Demirspor - Konyaspor

28 Ağustos Cumartesi

19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor

21.45 Hatayspor - Alanyaspor

21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

29 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Göztepe

19.15 Kasımpaşa - Galatasaray

21.45 Giresunspor - Trabzonspor

21.45 Altay - Fenerbahçe - İSTANBUL

Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı
Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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