Süper Lig'de heyecanı yüksek maç! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11

Deplasmanda iyi sonuçlar alamayan Beşiktaş, zorlu Adana Demirspor maçıyla bu şansını kırmaya çalışacak. Sakatlığı süren Rosier'in yerine Kerem Kalafat, Josef'in yerine Necip Uysal sahada olacak. Genç Kerem Kalafat'ın performansı mercekle izlenecek.

12 MAÇTA 2 GALİBİYET

Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Kara Kartal, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi. Deplasmanda 13 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 17 gol gördü.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Larin, Batshuayi

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