Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2. hafta oynanacak maçların hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 2. hafta oynanacak maçların hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun maçlara atadığı hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Giresunspor: Ali Palabıyık

19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21.45 Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21.45 Fenerbahçe - Antalyapor: Halil Umut Meler

21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.45 Galatasaray - Hatayspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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