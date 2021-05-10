Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 41'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 41'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; yarın Süper Lig'de saat 17.00'de oynanacak İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçı hariç, tamamı saat 20.30'da başlayacak 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler şöyle:

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Ali Şansalan)

20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Özkahya)20.30 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rİzespor (Zorbay Küçük)20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)

20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı