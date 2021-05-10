Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 41'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 41'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; yarın Süper Lig'de saat 17.00'de oynanacak İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçı hariç, tamamı saat 20.30'da başlayacak 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler şöyle:

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Ali Şansalan)

20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Özkahya)20.30 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rİzespor (Zorbay Küçük)20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)

20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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