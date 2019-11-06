Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

06.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:55

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.



Süper Lig'de 11. hafta heyecanı 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu atamalarına göre haftanın hakemleri şöyle:



8 Kasım Cuma



20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık



9 Kasım Cumartesi



15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan



17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan



20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır



10 Kasım Pazar:



14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler



16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen



19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya



19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Kaynak: İHA