Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

06.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:55
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.


Süper Lig'de 11. hafta heyecanı 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu atamalarına göre haftanın hakemleri şöyle:


8 Kasım Cuma


20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık


9 Kasım Cumartesi


15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan


17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan


20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır


10 Kasım Pazar:


14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler


16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen


19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya


19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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