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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü haftada görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü haftada görev alacak hakemler açıklandı.

24'üncü haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

4 ŞUBAT CUMA

20.00 İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor (Cüneyt Çakır)

20.00 Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor (Kadir Sağlam)

5 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor (Mustafa Kürşad Filiz)

16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa (Zorbay Küçük)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ali Palabıyık)

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

6 ŞUBAT PAZAR

16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)

19.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

19.00 Göztepe - Altay (Sarper Barış Saka)


Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Cüneyt Çakır, Cuma, Spor, Haber

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