Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 36'ıncı hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

20 Nisan Salı16: 00  Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy16: 00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu16: 00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya19: 00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus19: 00 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek21 Nisan Çarşamba16: 00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen16: 00 BB Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık19: 00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan22 Nisan Perşembe16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

19: 00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Avrupa Süper Ligi nedir? İşte Avrupa Süper Ligi takımları
Avrupa Süper Ligi nedir? İşte Avrupa Süper Ligi takımları
Cengiz'in, 'Donk'un cinsel partisinden bıktık' söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum
Cengiz'in, "Donk'un cinsel partisinden bıktık" söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum
Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz
Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Cem Yılmaz Ebru Gündeş
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:17:40. #1.14#

title