Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 36'ıncı hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

20 Nisan Salı16: 00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy16: 00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu16: 00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya19: 00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus19: 00 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek21 Nisan Çarşamba16: 00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen16: 00 BB Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık19: 00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan22 Nisan Perşembe16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

19: 00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı